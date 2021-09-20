В Амстердаме открыли памятник, на котором перечислены имена 102 163 голландских жертв Холокоста.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NU.nl.
Это первый национальный мемориал Холокоста, построенный в Нидерландах. На открытие приехали король Виллем-Александр и премьер-министр Марк Рютте.
Памятник, спроектированный 75-летним Даниэлем Либескиндом, потерявшим родственников во время Холокоста, находится в центре нидерландской столицы и представляет собой лабиринт кирпичных стен, которые, если смотреть сверху, образуют еврейские буквы, читаемые «в память».
На каждом кирпиче нанесено имя еврея, рома или синти, депортированного из Нидерландов и погибшего в нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.
Большая часть еврейского населения Нидерландов была депортирована во время немецкой оккупации.
Строительство мемориала затягивалось годами из-за споров о том, где его следует построить, о стоимости и дизайне. Памятник стоимостью 15 миллионов евро был профинансирован за счет частных пожертвований, а также Амстердама и других муниципалитетов.
Напомним, в январе прошлого года в Киеве состоялось открытие инсталляции «Взгляд в прошлое» в Киеве по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
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В Амстердаме открыли памятник, на котором перечислены имена 102 163 голландских жертв Холокоста.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NU.nl.
Это первый национальный мемориал Холокоста, построенный в Нидерландах. На открытие приехали король Виллем-Александр и премьер-министр Марк Рютте.
Памятник, спроектированный 75-летним Даниэлем Либескиндом, потерявшим родственников во время Холокоста, находится в центре нидерландской столицы и представляет собой лабиринт кирпичных стен, которые, если смотреть сверху, образуют еврейские буквы, читаемые «в память».
На каждом кирпиче нанесено имя еврея, рома или синти, депортированного из Нидерландов и погибшего в нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.
Большая часть еврейского населения Нидерландов была депортирована во время немецкой оккупации.
Строительство мемориала затягивалось годами из-за споров о том, где его следует построить, о стоимости и дизайне. Памятник стоимостью 15 миллионов евро был профинансирован за счет частных пожертвований, а также Амстердама и других муниципалитетов.
Напомним, в январе прошлого года в Киеве состоялось открытие инсталляции «Взгляд в прошлое» в Киеве по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.