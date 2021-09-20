Украина стремительно теряет население, но еще более стремительно уменьшается сельское население. В малых и периферийных селах демографическая ситуация просто катастрофическая.

Об этом пишет директор по науке и развитию Института гражданского общества, соавтор реформы децентрализации Анатолий Ткачук в статье для ZN.UA.

— Главной причиной является не урбанизация, а как раз естественное сокращение численности населения из-за низкого коэффициента воспроизводства и низкой продолжительности жизни, — отметил автор.

По его словам, сейчас из трудоспособного возраста выходит вдвое больше людей, чем тех, кто входит в трудоспособный возраст. И через 15 лет скажется новая демографическая яма. Сейчас детей в возрасте 0-5 лет в два-три раза меньше, чем детей в возрасте 10-15 лет. Из-за этого количество школ и детских садов и в дальнейшем будет сокращаться, а потребность в домах для пожилых людей без опеки - будет увеличиваться.

— Из-за перекоса половозрастной пирамиды и низких доходов домохозяйств, психологических расстройств в селах резко упала рождаемость. В отдаленных территориях на десять смертей одно рождение, даже в близких к центрам громад селах ситуация не намного лучше. По сути, значительная часть периферийных сел исчезнут с карты в течение ближайших 10-15 лет, — пояснил Анатолий Ткачук.

Как отметил эксперт, плохая демографическая ситуация в селах отражается и на качестве образования несовершеннолетних жителей сел. В периферийных громадах с населением 12-14 тысяч человек в более 50 поселениях рождаются 55-60 детей в год. Это очень усложняет работу сельских детсадов и школ, и делает выпускников неконкурентоспособными на рынке высшего образования и рынке труда.

Сокращение населения уменьшает возможности для знакомства молодежи между собой и создания супружеских пар, является дополнительным стимулом для выезда в крупные города, минуя малые города - центры громад.

Однако наибольшая проблема - апатия местных жителей, считает Ткачук. Тотальное разочарование во всем, отказ заниматься чем-либо, даже своим домашним хозяйством, констатировал он.

— Частично такое разочарование привнесено в головы людей из телевизоров, где политики, политологи и разного рода «эксперты» убедили большинство сельского населения, что самому выращивать хоть что-то невыгодно и что им «на пай» должны платить столько, чтобы они могли безбедно жить. С другой стороны, раздача пастбищ, лугов под ЛСХ, нелегальная распашка берегов рек, опушек сделали практически невозможным содержание коров. А это еще больше ограничило возможности домохозяйств формировать свои доходы самостоятельно, — добавил Анатолий Ткачук.

Также, по словам Анатолия Ткачука, жители сел быстро стареют из-за плохого питания и вредных привычек, включая пьянство, которое широко распространено среди мужчин. А молодежь, не воспринимающая традиционного самоограничения работой и хозяйством, выезжает на поиски самореализации в города или за границу.

При этом местные власти, по мнению эксперта, вообще не имеют представления о том, что должны делать для развития экономики в громаде. Диалог между властями и предпринимателями о развитии минимален.

Он обратил внимание и на то, что в отдаленных поселениях, особенно вдоль границы с РФ, отсутствуют нормальная мобильная связь и Интернет. Малое число жителей не вызывает интереса у операторов строить там инфраструктуру связи, что еще больше снижает привлекательность этих территорий для молодежи и предпринимательства.

— Без переселения в сельские территории молодых семей, которые хотят работать на земле, остановить деградацию нереально. Сельские территории, особенно периферийные, утратили способность к самовоспроизведению. Это следует признать и стараться внедрять новые подходы к политике сельского развития, причем немедленно. Теперь не только каждый год, а каждый месяц важны, — подытожил Анатолий Ткачук.

Напомним, ранее Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июнь 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне — на 4,3%.