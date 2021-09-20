Жители Веселиново заявили о готовности снова перекрывать дорогу, если не отремонтируют дороги, которые идут через поселок.

Об этом идет речь в заявлении, опубликованном в группе «Николаев-лучший город» в соцсети Facebook.

Как известно, 17 сентября в поселке Веселиново местные жители вышли на акцию протеста из-за неудовлетворительного состояния дорог. По результатам акции участники составили заявление на имя главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Так, жители поселка выдвинули ряд требований. Они просят в ближайшее время разработать проектную документацию на капитальный ремонт участков дороги Т-15-06 (от села Степовое до села Березки), ускорить проведение ремонтных работ на дороге Р-55, а также сделать дорогу к селу Градовка.

Среди требований и личная встреча инициативной группы с руководством облгосадминистрации. В случае невыполнения требований, люди намерены проводить систематические акции протеста.

Напомним, что 10 августа жители села Таврийское Херсонской области перекрыли движение по трассе «Николаев – Херсон».