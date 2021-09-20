В Вознесенском районе фирме «Возтрансагроинвест» могут отдать 43 гектара под новый песчаный карьер в 500 метрах от жилых домов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила депутат Вознесенского районного совета Татьяна Зелинская.

По ее словам, на внеочередной сессии райсовета, которая состоялась в пятницу, 17 сентября, был вынесен проект решения о предоставлении согласования ООО «Возтрансагроинвест» специального разрешения на пользование недрами. Планировалось отдать фирме 43,2 га земли в пределах территории Бугского сельского совета.

— После очень эмоционального обсуждения депутаты не поддержали предоставление разрешения этой фирме для проведения геологических работ. Из 29 депутатов проголосовали «за» только 13, – написала депутат.

Несмотря на то, что депутаты не поддержали проект решения, по словам Татьяны Зелинской, вопрос необходимо держать на контроле, так как есть вероятность получения разрешения без согласования местных властей.

— Как нам объяснили, что есть определенная процедура, по которой можно начать эти работы и без согласования местных властей, – подчеркнула она, добавив, что на один карьер площадью 2 га разрешение уже предоставлено весной, он находится в 200 метрах от хозяйственных построек.

Напомним, что в Николаевской области правоохранители пресекли незаконную добычу песка с территории Коларовского карьера.

Ранее общественник задержал грузовик с песком из Матвеевского леса, но правоохранители отчитались, что песка там не было.