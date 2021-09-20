В Николаеве пассажиров маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» просят оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.
Об этом сооблил Геннадий Старчеус в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді»
По его словам, мошенничество со стороны водителей маршруток №3 наблюдается с 1-го июня.
— Длина маршрута до 10 километров, а водители берут 7 гривен. И эта ситуация продолжается с 1-го июня. Не раз о данных фактах сообщалось Павлу Котельникову и Дмитрию Попову. Сейчас я хочу обратиться к Александру Сенкевичу, может наконец-то вы вмешаетесь в данную ситуацию? Также, патрульная полиции Николаевской области, пожалуйста, обратите внимание на данную ситуацию и произведите проверку технического состояния маршрутных такси данного маршрута на предмет соответствия перевозкам людей, - написал возмущеный николаевец.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.
При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
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В Николаеве пассажиров маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» просят оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.
Об этом сооблил Геннадий Старчеус в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді»
По его словам, мошенничество со стороны водителей маршруток №3 наблюдается с 1-го июня.
— Длина маршрута до 10 километров, а водители берут 7 гривен. И эта ситуация продолжается с 1-го июня. Не раз о данных фактах сообщалось Павлу Котельникову и Дмитрию Попову. Сейчас я хочу обратиться к Александру Сенкевичу, может наконец-то вы вмешаетесь в данную ситуацию? Также, патрульная полиции Николаевской области, пожалуйста, обратите внимание на данную ситуацию и произведите проверку технического состояния маршрутных такси данного маршрута на предмет соответствия перевозкам людей, - написал возмущеный николаевец.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.
При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.