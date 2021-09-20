В Николаеве пассажиров маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» просят оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.

Об этом сооблил Геннадий Старчеус в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді»

По его словам, мошенничество со стороны водителей маршруток №3 наблюдается с 1-го июня.

— Длина маршрута до 10 километров, а водители берут 7 гривен. И эта ситуация продолжается с 1-го июня. Не раз о данных фактах сообщалось Павлу Котельникову и Дмитрию Попову. Сейчас я хочу обратиться к Александру Сенкевичу, может наконец-то вы вмешаетесь в данную ситуацию? Также, патрульная полиции Николаевской области, пожалуйста, обратите внимание на данную ситуацию и произведите проверку технического состояния маршрутных такси данного маршрута на предмет соответствия перевозкам людей, - написал возмущеный николаевец.

Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.

до 10 км — не выше 6,00 грн;

больше 10 км — не выше 7,00 грн.

При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:

в Матвеевку — 9 грн;

в Большую Корениху — 9 грн;

в Малую Корениху — 10 грн.

Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.

В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:

до 10 км — не выше 5 грн;

более 10 км — не выше 6 грн;

в Матвеевку — не выше 7 грн;

в Б. Корениху — не выше 7 грн;

в М. Корениху — не выше 8 грн.

Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.