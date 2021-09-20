На этих выходных жители Первомайска отпраздновали День города.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

На центральной площади было людно уже с утра — здесь организовали ярмарку, выставки, среди которых и выставка военной техники, мастер-классы и фестивали. Из-за дождливой погоды некоторые локации изменились. Для жителей города готовили традициооный украинский борщ, гречневую кашу и даже итальянскую пиццу.

Параллельно в Городском доме культуры стартовал традиционный региональный фестиваль «Песенная моя Украина». В нем поучаствовали коллективы со всей страны, а каравай к фестивалю испекли полтавские студенты.

В это же время на местном пляже прошло открытие областного чемпионата по гребле. Городской голова Первомайска Олег Демченко, который начинал свою спортивную карьеру именно с гребли, поздравил участников соревнований.

— Каждого из нас объединяет одно — любовь к спорту. Кроме того, нас объединяют давние традиции и победы первомайских гребцов, ведь у нашей школы гребли великая, славная история, — сказал Олег Демченко.

В зале ДЮСШ неподалеку прошли соревнования волейболистов. Открытие посетил нардеп Максим Дырдин, он вспомнил о своих школьных годах в школе №4 и увлечении волейболом.

— Приятно тут находиться, вас поздравить и пожелать молодому поколению победы. Вы съезжаетесь, общаетесь, обмениваетесь мыслями и делаете из этого выводы для будущего, — выступил Максим Дырдин.

К вечеру первомайцы собрались вокруг главной сцены на стадионе. Горожанам вручили медали за заслуги перед городом и поздравили молодоженов. На завершение отгремел концерт певицы Насти Каменских, которую встречал многотысячный стадион. Праздник ярко завершился салютом.

Напомним, вечером 11 сентября на Соборной площади состоялось большое праздничное шоу, посвященное 232-летию Николаева.