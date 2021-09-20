Команда социального проекта «Желтая лента» после обращений горожан обрисовала желтой линией все выбоины и неровности на участке тротуара по улице Соборной, начиная от проспекта Центрального, до Областного дворца культуры. Цель акции — обратить внимание горожан на возможную опасность, а также внимание городской власти для решения проблемы.

Об этом сообщается на странице «Желтой ленты» в Facebook.

— Участок пешеходной зоны по улице Соборной от проспекта в направлении Областного дворца культуры представляет собой настоящую «полосу препятствий», которая требует от жителей повышенного внимания, а некоторых николаевцев даже внимание не защищает от травмирования, — подчеркнули в организации.

В «Желтой ленте» добавили, что из-за неровностей на пешеходной зоне по улице Соборной страдают родители с детьми в колясках, пожилые люди, которые не в состоянии оперативно отреагировать, если их ноги сталкиваются с резким перепадом поверхности.

Напомним, ранее в Николаеве презентовали интерактивную карту социального проекта «Желтая лента», призванную облегчить передвижение для слабовидящих людей.