В воскресенье еврейская община и представители власти возложили цветы к мемориальным знакам в Николаеве и на территории Воскресенского сельсовета.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Еврейскую общину представляли главный раввин Николаевщины Шалом Готтлиб и глава Николаевской областной еврейской общины Михаил Гольденберг, от лица властей на памятном возложении были мэр Александр Сенкевич и глава управления культуры Юрий Любаров.

Возложение цветов произошло у памятного знака на роге Богоявленского и Херсонского шоссе, где восемьдесят лет назад нацисты расстреляли больше десяти тысяч евреев. Шалом Готтлиб прочел молитву, а Михаил Гольденберг рассказал об предшествующих событиях.

В этот же день состоялось почтение память убиенных евреев на территории Воскресенского сельсовета.