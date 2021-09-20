Подрядная организация ООО «Мост Инжиниринг» приступила к работам по установке опалубки и армированию полотна на двух пролетах конструкции Троицкого моста вблизи Новой Одессы.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Работники генподрядчика ООО «Ростдорстрой» работают на подходах к самому мосту.

— Сейчас здесь усиливается основа бутовым камнем и щебнем разной фракции, устраивается слой СФОВ (смесь фрезерованная, обработанная вяжущим, — прим.). Общая длина запроектированного участка — 2,6 км, — сказано в сообщении.

В Службе автодорог области обращают внимание, что после реконструкции участка на трассе Н-24, включая мост, будут улучшены транспортно-эксплуатационные характеристики автодороги, снизится себестоимость перевозки грузов и пассажиров, а также время пребывания в пути, обеспечится максимальная безопасность и удобство движения транспорта.

Напомним, в июле этого года работы пришлось приостановить из-за затопления строительной площадки нового Троицкого моста.