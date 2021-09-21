Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил обеспокоенность тем, что мир не достигает нескольких насущных целей в борьбе с изменением климата.

Об этом он заявил во время конференции по вопросам климата, пишет Украинская правда.

— Мир находится на грани катастрофы из-за потепления на 2,7 градуса по Цельсию вместо 1,5 – мы все согласились, что это должен быть предел. Наука говорит нам, что любое потепление выше 1,5 градуса будет катастрофой, — сказал Антониу Гутерриш.

По словам Антониу Гутерриша, выбросы парниковых газов также необходимо сократить почти наполовину к 2030 году, чтобы страны могли достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Это предполагает необходимость странам постепенно прекратить использование загрязняющих угольных электростанций.

— Я считаю, что нам еще предстоит пройти долгий путь по сокращению выбросов, – сказал Антониу Гутерриш.

По его словам, почти 80% выбросов приходится на страны G-20.

Ранее исследование показало, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее, и влияет на это, в частности, деятельность человека. В то же время возможности избежать катастрофических последствий изменений климата уменьшаются, но они все еще есть.