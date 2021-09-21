В ближайшие дни на территории Николаевской области существенных осадков не будет.

Об этом сообщил Николаевский гидрометеоцентр в Facebook.

При этом под влиянием поля повышенного давления будет преобладать прохладная погода без существенных осадков .

— Будет прохладно: ночью 4-10°, днем 11-16°. Ветер северо-западный, порывистый, — сказано в сообщении.

Ранее исследование показало, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее, и влияет на это, в частности, деятельность человека. В то же время возможности избежать катастрофических последствий изменений климата уменьшаются, но они все еще есть.