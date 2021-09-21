В Нидерландах 25 сентября вступает в силу обязательство иметь COVID-сертификаты для входа в кафе, рестораны, музеи, театры и другие культурные учреждения, также без них не получится сходить в туалет ресторана.

Об этом сообщает Jutarnji List.

На прошлой неделе депутатам удалось добиться введения исключения, согласно которому посетителям ресторанов на террасах не требуется наличие сертификата, учитывая, что риск заражения на открытом воздухе крайне низок.

Но в понедельник Минздрав Голландии заявил, что, если кто-либо из этих гостей захочет пойти в туалет, они не смогут сделать это, не предъявив свой QR-код, подтверждающий, что они либо были вакцинированы, либо проходили ПЦР-тесты в течении последних 48 часов.

— Мы не хотим беспокоить людей, мы просто хотим дать им больше свобод, но, к сожалению, у всего есть свои пределы, — сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Нидерландов Ринске Виман.

Гостиничный сектор гневно отреагировал на предложение пропуска, а многие кафе и рестораны заявили, что не хотят работать в таком формате.

Напомним, с середине лета в Англии снят масочный режим, отменены социальная дистанция и ограничение количества посетителей развлекательных заведений.