Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил вариант с обязательной вакцинацией некоторых групп населения.

Об этом он заявил в эфире ICTV.

После вопроса, допускает ли он обязательную вакцинацию, Ляшко уточнил, что предполагает.

— Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных, — отметил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от сотрудников горсовета вакцинироваться — в противном случае их ждет увольнение.