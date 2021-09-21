Семейная пара из Тернополя победила в розыгрыше укола против спинальной мышечной атрофии, которой страдает их ребенок. Стоимость препарата Zolgensma около $2 млн.

Об этом мать Максима Антонишина сообщила «Суспільному».

С момента постановки диагноза (октябрь 2020) родители мальчика подавались на лотерею от производителя препарата, меж тем, начав собирать сумму в районе 2 миллионов долларов, чтобы иметь возможность оплатить дорогую инъекцию, которая мгновенно бы вылечила их сына.

В середине сентября этого года Максим выиграл в лотерею и теперь ему бесплатно вколят Zolgensma в Киеве, а собранная сума пойдет на восстановление и благотворительные цели.

СМА (Спинальная мышечная атрофия) — наследственное заболевание, поражающее спиной мозг, в следствие чего ребенок постепенно теряет возможность совершать движения, в том числе дышать.

Напомним, невероятно большую сумму нужно очень быстро собрать для 3-летнего Димы Жадана из Николаева, но это возможно, если присоединятся миллионы украинцев.