В Украине на прошлой неделе правоохранители пресекли деятельность 76 объектов игорного бизнеса, которые не имели лицензий и свою работу маскировали.

Об этом сообщает Корреспондент.

Нелегальные игорные заведения работали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

— Вход был разрешен только проверенным клиентам и по предварительному звонку. В некоторых заведениях существовала кодовая система доступа — через определенные промежутки времени менялись пароли, — говорится в сообщении.

Было открыто 14 уголовных производств. Четверо фигурантов получили подозрения. Во время обысков были изъяты 976 единиц игорного оборудования общей стоимостью более двух миллионов гривен, а также 117 тысяч гривен, полученных от ставок.

Ранее сообщалось, что суд США обязал гонконгское казино на острове Сайпан выплатить $5,4 млн семерым бывшим сотрудникам.