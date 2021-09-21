Новое поколение системы электронных платежей (СЭП) заработает с 20 августа 2022 года, она будет работать круглосуточно 7 дней в неделю.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Система заработает на базе международного стандарта ISO 20022. Благодаря этому, говорят в НБУ, платеж будет иметь дополнительную информацию, а значительное количество процессов при обработке платежей можно будет автоматизировать.

Для слаженного перехода на новое поколение СЭП украинские банки, Госказначейство, Нацдепозитарий и другие должны до 31 октября году подключиться к тестовому стенду для комплексного тестирования взаимодействия с системой.

К 20 августа 2022 года участники должны внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности. Следовательно, с 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения.

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