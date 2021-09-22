Хельсинкская комиссия США заявляет о масштабных фальсификациях со стороны власти России на выборах в Госдуму. Там заявили, что Кремль в очередной раз продемонстрировал полное «игнорирование норм и ценностей».

Об этом говорится в официальном заявлении Комиссии.

— Существует немало доказательств, что эти парламентские выборы могут считаться наиболее сфальсифицированными среди всех — от запрета участия оппозиционных кандидатов до вброса бюллетеней и манипулирования общим количеством голосов, — указал председатель Комиссии сенатор Бен Кардин.

Он подчеркнул, что Кремль вопреки своим международным обязательствам неоправданно ограничил количество международных наблюдателей настолько, что ОБСЕ не могла контролировать эти выборы своими проверенными методами.

Как сообщалось, партия «Единая Россия» после обработки 100% протоколов лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов.