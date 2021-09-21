Партия «Единая Россия» после обработки 100% протоколов лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов.

Об этом пишет Интерфакс.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 7,46%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия «Новые Люди» с 5,32% голосов.

После подсчета 100% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 198 представителей «Единой России», 9 кандидатов от КПРФ, 8 от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и два от ЛДПР.

Кроме того, после обработки 100% протоколов, в парламент проходят по одному представителю трех непарламентских и «малых» партий: Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Хайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».

Также в Думу проходят пять самовыдвиженцев — Олег Леонов, Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов (все по московским одномандатным округам), Владислав Резник (республика Адыгея) и Леонид Бабашов (Крым).

Согласно данным голосования по федеральному округу после обработки 100% протоколов, в Госдуму проходят партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и партия «Новые люди».

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе — 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 —по одномандатным округам.

В России 17–19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате.

Напомним, Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ и убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств.

МИД Польши считает незаконным проведение российских «выборов» в Госдуму России в оккупированном Крыму, электронное голосование в ОРДЛО и выразил разочарование недопуском наблюдателей ОБСЕ к выборам, а также поставил под сомнение легитимность выборов.