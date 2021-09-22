В Днепропетровской области медработница с подельником изготовляли фальшивые подтверждения о прохождении прививки от коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

Стоимость одной справки с внесением данных в Электронную систему охраны здоровья достигала 6 тысяч гривен, рекламировались они в групповых чатах мессенджеров, делая однотипную рассылку пользователям. За 1500 тысячи пара подельников могла предложить бумажку без регистрации данных в госреестрах.

Правоохранители устанавливают круг лиц, которые успели воспользоваться незаконными услугами и заполучить поддельные сертификаты. В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильники, банковские карточки и шаблоны сертификатов с черновыми записями.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины получила устройства с программным обеспечением SafeBorder. Таким образом, COVID-сертификаты по прибытию в Украину проверяют по QR-коду.