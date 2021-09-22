Вчера, 21 сентября, в микрорайоне Варваровка в Николаеве установили 46 подземных гидрантов.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Их разместили при помощи ООО «ВИК Технологии» и программе «Новое строительство дюкера через реку Южный Буг и магистральных сетей водоснабжения микрорайона Варваровка в городе Николаеве».

Отмечается, что воды в стандартной автоцистерне хватает только на 6 минут тушения пожара, а после этого нужны дозаправки, которые в большинстве случаев осуществляются от пожарных гидрантов.

Напомним, 14 сентября на территории Мешково-Погореловской территориальной громады загорелся сухостой.