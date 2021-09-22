В Одессе поставили новые дорожные знаки, которые ограничивают движение грузовиков по городу в периоды с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

Новые ограничение предусматривают запрет на езду и остановку фур в городе в часы пик будних дней. Максимальный допустимый вес — 3,5 тонны.

Знаки же установили по решению местного исполкома от апреля текущего года «Об организации движения грузовых автомобилей по городу Одессе в утренние и вечерние часы пик».

Как сообщалось, исполком горсовета Николаева в телефонном режиме ввел запрет на въезд в город большегрузного транспорта с 6.00 до 20.00.