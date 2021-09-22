Бывший городской голова города Самбор Львовской области Тарас Копыляк всячески мешал демонтировать незаконно вмонтированные трубы у своего ТЦ.
Об этом сообщили коммунальные службы.
Работники захотели убрать самовольно установленные врезки канализации к центральному коллектору, уже успели вызвать спецтехнику и специалистов по демонтажу, как на место явился старый мэр города и встал грудью на защиту труб.
Помимо физического препятствия, он неоднократно угрожал расправой сотрудником Самборского водоканала.
По этому факту полиция открыла уголовное производство и планирует допросить Тараса Копыляка.
Напомним, коммунальные службы работают над очисткой системы ливневой канализации в Николаеве.
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Бывший городской голова города Самбор Львовской области Тарас Копыляк всячески мешал демонтировать незаконно вмонтированные трубы у своего ТЦ.
Об этом сообщили коммунальные службы.
Работники захотели убрать самовольно установленные врезки канализации к центральному коллектору, уже успели вызвать спецтехнику и специалистов по демонтажу, как на место явился старый мэр города и встал грудью на защиту труб.
Помимо физического препятствия, он неоднократно угрожал расправой сотрудником Самборского водоканала.
По этому факту полиция открыла уголовное производство и планирует допросить Тараса Копыляка.
Напомним, коммунальные службы работают над очисткой системы ливневой канализации в Николаеве.