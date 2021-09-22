Шахты, находящиеся под контролем пророссийских террористов, пришли в запустение, нынешнее состояние подъемников угрожает шахтерам, работающим за копейки.
Об этом пишет Depo.Донбасс, ссылаясь на результаты проверки т.н «МВД ДНР».
В самопровозглашенной республике начали проводить повсеместные инспекции на шахтах после того, как обрыв троса на шахте «Красный партизан» привел к массовой гибели.
В результате ряда проверок сотрудники горноспасающей службы насчитали 610 нарушений на подьемников.
В пяти случаях остановили работу подъемных механизмов, потому что их дальнейшая эксплуатация грозила смертями шахтеров.
Напомним, в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.
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Шахты, находящиеся под контролем пророссийских террористов, пришли в запустение, нынешнее состояние подъемников угрожает шахтерам, работающим за копейки.
Об этом пишет Depo.Донбасс, ссылаясь на результаты проверки т.н «МВД ДНР».
В самопровозглашенной республике начали проводить повсеместные инспекции на шахтах после того, как обрыв троса на шахте «Красный партизан» привел к массовой гибели.
В результате ряда проверок сотрудники горноспасающей службы насчитали 610 нарушений на подьемников.
В пяти случаях остановили работу подъемных механизмов, потому что их дальнейшая эксплуатация грозила смертями шахтеров.
Напомним, в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.