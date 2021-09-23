Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 50 странах мира к концу сентября не удастся достичь по охвату более 10% населения прививками от коронавируса. Низкие темпы наблюдаются в бедных странах.

Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ.

Выступая в среду на саммите по вопросам борьбы с пандемией, он сообщил, что из обещанного странами с высокими доходами другим государствам 1 млрд доз вакцины реально было предоставлено менее 15%.

Почти 90% богатых стран уже достигли поставленной ВОЗ цели охватить к концу сентября вакцинацией от COVID-19 не менее 10% населения, сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Нам необходима сегодня твердая глобальная приверженность поддержке вакцинации по меньшей мере 40% населения каждой страны к концу нынешнего года и 70% к середине 2022 года, — добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, для достижения этих целей «именно сейчас необходимы 2 млрд доз для стран с низкими и средними доходами».

В связи с этим глава ВОЗ призвал «страны и компании, контролирующие глобальное снабжение вакцинами», немедленно выполнить свое обещание поделиться препаратами, содействовать немедленной передаче технологий и прав интеллектуальной собственности на вакцины, а также внести коррективы в планы ближайших поставок для механизма COVAX и Африканского трастового объединения по закупке вакцин (AVAT).

В среду президент США Джо Байден, открывая проводимый по видеосвязи саммит по вопросам борьбы с пандемией, объявил, что США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от нового коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что от коронавируса нужно вакцинировать 24 миллиона украинцев, чтобы защитить Украину от эпидемии.