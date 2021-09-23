Европейское агентство по лекарственным средствам рассчитывает в начале октября принять решение о возможном применении третьей дозы вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Об этом передает Европейская правда.

Это будет первое решение регуляторного органа ЕС по так называемой бустерной дозе, сообщил источник, после того, как Управление по контролю за продуктами и медикаментами США в среду позволило третью дозу Pfizer для тех, кому 65 лет и старше, для всех людей с высоким риском тяжелых заболеваний и для тех, кто регулярно подвергается воздействию вируса.

— Решение EMA по третьей дозе Pfizer ожидается в начале октября, — сказал источник.

6 сентября регулятор ЕС заявил, что начал оценку данных, представленных компаниями Pfizer и BioNTech по дополнительной дозе, которую следует вводить через шесть месяцев после второй дозы людям в возрасте от 16 лет. Ожидается, что Moderna также в этом месяце подаст в ЕМА данные о своей бустерной дозе, говорится в документе ЕС.

В заключении, опубликованном в начале сентября, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что нет острой необходимости вводить бустерные дозы полностью вакцинированным лицам.

Но он также отметил, что дополнительные дозы следует рассмотреть для людей с сильно ослабленной иммунной системой. Многие государства ЕС уже решили вводить бустерные дозы, несмотря на большие юридические риски без официального решения от EMA.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины позволило комбинировать вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna. То есть если первую прививку сделали препаратом Moderna, вторую — можно делать Pfizer и наоборот.