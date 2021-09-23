По состоянию на август 2021-го договор с Национальной службой здоровья Украины заключили 9 больниц Николаевской области, всем им перечислили средства.

Об этом пишет пресс-служба НСЗУ.

По данным Электронной системы здравоохранения, в течение того же месяца в Николаевской области госпитализировали 162 пациентов с коронавирусом. Их лечение оплачивает Национальная служба здоровья.

Медучреждения, которые входят в определенный перечень для госпитализации пациентов с COVID-19, получают средства в зависимости от того, сколько пациентов пролечили и сколько медкоманд привлечены к лечению.

За услуги, предоставленные пациентам с коронавирусом в августе, Национальная служба здоровья оплатила больницам Николаевщины более 6,38 миллионов гривен.

В среднем в августе за лечение на стационаре одного пациента из госбюджета оплатили почти 27 тысяч гривен. На одну медицинскую команду, которая оказывает помощь пациентам на стационаре, учреждение получает в месяц 554 тысяч гривен.

Кроме количества команд, оплата зависит от интенсивности работы заведения и нагрузки на медицинских работников. Если нагрузка менее 10 пациентов в месяц, оплата будет меньше. Если более 30 пациентов — больше. Для этого используют корректирующие коэффициенты.

Ранее в НСЗУ сообщали, что с 1 октября 2021 года пациенты с сахарным диабетом смогут получить инсулин бесплатно или с доплатой в любой аптеке, которая заключит договор с Национальной службой здоровья Украины.