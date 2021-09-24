В Португалии правительство отменит почти все введенные из-за COVID-19 ограничения, разрешив полную заполненность ресторанов и культурных заведений с 1 октября.
Об этом заявил премьер-министр Антонио Коста на пресс-конференции, сообщает The Guardian.
— Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого, — отметил Антонио Коста.
Среди немногих мер, которые остаются, — ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.
На сегодняшний день в Португалии полностью вакцинированы более 8,5 миллиона человек, или 83,4% населения.
С 1 октября ночные клубы и бары, которые не работали с марта 2020 года, будут вновь открыты, однако посетители обязаны предъявить цифровой сертификат о вакцинации или отрицательный тест.
Как сообщалось, власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране.
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В Португалии правительство отменит почти все введенные из-за COVID-19 ограничения, разрешив полную заполненность ресторанов и культурных заведений с 1 октября.
Об этом заявил премьер-министр Антонио Коста на пресс-конференции, сообщает The Guardian.
— Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого, — отметил Антонио Коста.
Среди немногих мер, которые остаются, — ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.
На сегодняшний день в Португалии полностью вакцинированы более 8,5 миллиона человек, или 83,4% населения.
С 1 октября ночные клубы и бары, которые не работали с марта 2020 года, будут вновь открыты, однако посетители обязаны предъявить цифровой сертификат о вакцинации или отрицательный тест.
Как сообщалось, власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране.