Представители Европола обвиняют окружные полицейские инспекции в Румынии в выдвижении на вакансии различных протеже и родственников главных инспекторов.

Об этом информирует EVZ.

Обвинения со стороны полиции Евросоюза направлены в адрес всей системы.

Экзамены на должность инструктора Европола проходят в четырех этапах: безопасное вождение, обучение стрельбе, физическое воспитание и самооборона, а также полицейская тактика.

Профсоюз Европола представил результаты этих тестов, которые оказались крайне плохими.

«Безопасное вождение» — тесты прошли всего 6 сотрудников полиции. Стрельбу сдали два человека. Физическое воспитание и самооборона — 0 полицейских сдали тесты. Полицейская тактика — тесты прошли всего 9 сотрудников полиции.

Ответственность за сложившуюся ситуацию, по мнению Европола, лежит на некоторых главах окружных полицейских инспекций страны, которые продвигают по карьерной лестнице своих ставленников.

Напомним, польские пограничники при поддержке Европола задержали группу контрабандистов.