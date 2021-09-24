Боевик-марксист Санчес Рамирес по прозвищу «Шакал» получил еще два пожизненных заключения и не смог успешно обжаловать эти дела.

Об этом пишет Jutarnji List.

Один был за убийство двух французских полицейских и информаторов в июне 1975 года, а другой за нападения на поезда, вокзал и парижскую улицу в 1982 и 1983 годах, в результате чего 11 человек погибли и 150 получили ранения.

Санчес Рамирес стал самым разыскиваемым беглецом и величайшим врагом западных правительств в 1970-х и 1980-х годах. Он стал всемирно известным, когда в 1975 году взял в заложники министров энергетики ОПЕК в рамках решения палестинского вопроса.

Прозвище «Шакал» получил в СМИ после того, как один из журналистов увидел в его отеле в Лондоне копию книги Фредерика Форсайта «День шакала».

Ранее сообщалось, норвежский суд разрешил террористу Андерсу Брейвику проводить в своей камере романтические свидания с девушкой.