В Черткове приговоренный к пожизненному заключению мужчина расписался в стенах колонии.

Об этом сообщают в самой УОН № 26.

Церемония заключения брака состоялась непосредственно в исправительной учреждении.

— И в зоне лишения свободы продолжается жизнь не только с различными печалями, но и маленькими радостями. Нередко и за тюремной решеткой люди соединяют свои судьбы. Пусть они пройдут и преодолеют все испытания ради счастливого будущего. С Божьей помощью можно все исправить, главное — сохранить веру, надежду и любовь, — дали в администрации напутствие молодоженам.

Напомним, в конце августа стало известно, что министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство женщину, которая приговорена к пожизненному заключению.