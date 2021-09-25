В Эстонском музее железной дороги посетители теперь смогут прокатиться на историческом поезде, в состав которого включен вагон без крыши.

Как пишет «Центр транспортных стратегий», такой вагон для перевозки туристов изготовила компания Operail.

— Вагон, созданный нашими мастерами, успешно начал свою работу, перевозя пассажиров в дни пара в Лавассааре. Дни пара – это дни в музее узкоколейки в Лавассааре, когда для посетителей курсирует паровоз, – рассказали в компании.

Таким образом теперь в музее эстонской узкоколейки будет курсировать исторический поезд в составе трех вагонов вместо прежних двух.

Музей железной дороги в Лавассааре – единственный в Эстонии музей узкоколейной ж/д, в экспозицию которого входит действующий паровоз. Узкоколейка была основана в 19 веке и использовалась для перевозки продукции бумажной фабрики, стекольного и кирпичного заводов, а также одной из местных пивоварен.

Напомним, что в Греции на месте древнего кораблекрушения у маленького необитаемого острова Перистера, недалеко от острова Алонисос, открыли первый подводный музей.