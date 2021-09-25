Все дома французской группы Kering, которая объединяет бренды Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni и Yves Saint Laurent, с осени 2022 полностью отказываются от использования меха животных в коллекциях.

Об этом говорится в сообщении группы от пятницы, 24 сентября.

— Пришло время сделать еще один шаг вперед и прекратить использование меха во всех наших коллекциях. Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этому, – заявил глава и главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

Первым из группы шаг к отказу от меха сделал в 2017 году бренд Gucci. В 2019 году группа Kering сформулировала принципы по защите животных. Стандарты регулировали обращение с животными, которые вовлечены в модную индустрию и текстильную промышленность. В частности, поднимались вопросы их лечения и запрета использования антибиотиков. Все бренды группы придерживались этих стандартов при работе с поставщиками кожи, шерсти и других материалов животного происхождения.

Напомним, что неделя моды в Лондоне впервые в истории ведущих международных показов прошла без использования меха в каком бы то ни было виде в 2018 году.