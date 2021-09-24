«Талибан» готовится к восстановлению практики казней и отрубания рук в соответствии с законами шариата.

Об этом информирует AP.

Один из отцов движения заявил, что закон в Афганистане будет работать на фундаменте Корана.

— Все критиковали нас за наказание на стадионе, но мы ничего не говорили об их законах и наказаниях ( стран Запада, - прим). Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать свои законы на основе Корана, — рассказал мулла Нуруддин Тураби.

Он добавил, что отсечение рук работает, как профилактика.

— Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности, — ответил главный по исламу в «Талибане».

Напомним, исламисты-террористы из «Талибана» устроили расправу над солдатом правительственной армии отсечением головы.