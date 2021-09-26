За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Украине обнаружили в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Харьковской области за сутки зафиксировали 611 случаев инфицирования, Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 506 человек, Одесской области – 331 случай болезни, Тернопольской области – 234 случая заражения и Черновицкой области коронавирус подтвердили у 253 человек.

Всего в Украине коронавирус диагностировали у 4647 человек за сутки. Выздоровели 983 пациентов, еще 69 умерли.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины, по состоянию на 25 сентября Николаевская область уже не соответствует «оранжевой» зоне карантина.