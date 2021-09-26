Франция удвоит количество доз вакцин, которые предоставит бедным странам, до 120 миллионов доз.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет «Украинская правда».

— Франция обязуется удвоить количество доз, которые она предоставляет. Увеличим количество от 60 до 120 миллионов предложенных доз. Менее 3% населения Африки вакцинированы. Необходимо действовать быстрее и решительнее, – сказал Эммануэль Макрон.

Напомним, Правительство Франции приняло решение бесплатно передать государствам Африки 10 миллионов доз вакцин от коронавируса - это будет сделано в течение следующих трех месяцев.