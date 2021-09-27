Конкурс на 10 самых уродливых зданий страны проходит в Китае уже одиннадцатый раз и призван напомнить об ответственности архитекторов перед обществом.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Конкурс проводит архитектурная платформа archcy.com, которая сотрудничает с ведущими китайскими студиями и критиками. Рейтинг стал особенно актуален после того, как в апреле Национальная комиссия по развитию и реформам КНР запретила возведение уродливых зданий. Власти обязали застройщиков делать объекты «уместными, экологичными и приятными для глаз», хотя в документе нет уточнений, что именно подразумевают под «уродливой» архитектурой.

В связи с принятием постановления пользователи популярной китайской социальной сети Weibo начали обмениваться фотографиями зданий, которые считают крайне неудачными. Посты с хештэгом #BanningUglyArchitecture набрали более 170 миллионов просмотров (на снимке вверху — отель Tianzi, расположенный в провинции Хэбэй , который считается одним из самых уродливых зданий в Китае. На здании возвышаются фигуры боги удачи, счастья и долголетия).

Пока ежегодный рейтинг «уродливых» построек возглавляют ворота Чжэцзянского университета, созданные на пожертвования выпускников. Сооружение состоит из шести колонн и пяти арок и, по мнению студентов, совершенно не соответствует своему назначению.

Также в список вошли стеклянный мост из провинции Сычуань, который в народе называют «Добро пожаловать в ад», церковь в форме скрипки, возведенная в городе Фошань, отель в Маньчжурии высотой 72 метра, стилизованный под матрешку, и центр для детей в Сиане — он имитирует форму ковра-самолета.

Финалисты конкурса станут известны в декабре 2021 года.

Напомним, в прошлом году Андрей Цымбал заявил, что 3-метровый рекламный светодиодный экран, который планировали установить на Соборной, украсит город.