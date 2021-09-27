Подрядная организация ООО «Европейская дорожно-строительная компания» приступила к капитальному ремонту трассы Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Участок от села Новониколаевка до Нового Буга, протяженность 28 километров, отремонтируют почти за 1,7 миллиарда гривен.

Об этом информирует Служба автомобильных дорог Николаевской области.

Согласно данным порталу публичных закупок, победитель тендера ООО «Европейская дорожно-строительная компания» отремонтирует упомянутый участок за 1 миллиард 641 миллион 642 тысячи гривен.

Ожидаемая стоимость работ составляла 1 миллиард 722 миллиона 902 тысячи 141 гривну.

— Компания, которая отлично зарекомендовала себя при строительстве Кировоградской трассы теперь будет применять свой опыт и профессионализм для реанимации нового для себя маршрута, протяженностью 28 километров автодороги Р-55, — отметили в САД.

Дорогу Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг будут отстраивать в цементобетонном покрытии.

— Ведь в отличие от асфальтобетона такое покрытие имеет ряд преимуществ, которые особенно актуальны для южных регионов Украины. Цементобетон не плавится на жаре и более устойчив к морозам, способен выдерживать существенные нагрузки и служить значительно дольше, — добавили в САД.

Согласно условиям договора, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт участка автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в районе села Ольгополь подходит к своему логическому завершению — из 8 километров на данный момент забетонированы больше 6.