Власти индийского штата Раджастхан временно отключили мобильный интернет, чтобы провести тест для претендентов на должность школьного учителя.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Доступ к сети пропал с 6 утра до 6 вечера 26 сентября — за это время выйти в онлайн не могли минимум 8,5 миллиона человек. Интернет в Раджастхане отключили, чтобы избежать массовых списываний на экзамене Teacher Eligibility Test (Экзамен на пригодность к преподаванию) — его проходят для того, чтобы иметь право преподавать 1–8 классам школы. Без сертификата о прохождении TET учителей не принимают на работу.

В этом году экзамен сдавали более 1,5 миллиона человек — они соревновались за 50 тысяч вакансий. Тестирование проходило в две смены в 4200 центрах.

Блокировались мессенджеры, интернет-услуги и социальные сети. Разрешены были только голосовые звонки. Получить доступ к сайтам могли лишь пользователи широкополосного интернета, но таких жителей — 24 миллиона во всей Индии (в стране проживают 808 миллионов человек).

Тем не менее некоторые участники теста все же попытались списать. Например, полиция задержала пятерых аспирантов, которые пришли на экзамен в шлепанцах со встроенными в подошву блютуз-устройствами.

Похожие меры принимают в штате и во время других экзаменов. Таким же образом со списыванием борются и в Алжире — там во время школьных экзаменов интернет выключают по всей стране.

Напомним, учитель информатики Николаевского муниципального коллегиума имени Владимира Чайки Максим Борисенко вошел в топ-50 лучших учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine 2021.