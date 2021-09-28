Землевладелица в Херсонской области уничтожила археологическую и культурную ценность с древними захоронениями, чтобы посеять подсолнух. При этом, она знала о запрете на ведение работ в этой местности.

Об этом сообщают в прокуратуре области.

На сознательную нарушительницу составили протокол об уголовном преступлении по статье о самовольном захвате и обработке особенно ценной земли, после чего отправили материалы дела в суд.

Если судья посчитает версию следствия обоснованной, то фермерке угрожает до двух лет тюрьмы за культивирование подсолнуха в непригодном для этого месте.

Напомним, 13 сентября в суд направили обвинительный акт в отношении трех мужчин, жителей городов Киева и Одессы, которые по предварительному сговору организовали и осуществили раскопки скифского кургана в бывшем Казанковском районе Николаевщины.