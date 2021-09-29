Министерство здравоохранения и благосостояния Финляндии принял решение больше не публиковать статистику о новых случаях коронавируса. С четверга, 30 сентября, мониторинг будет сосредоточен на прогрессе в вакцинации и количестве госпитализаций.
Об этом сообщает MTV Uutiset.
На сайте Минздрава будет публиковаться информация, связанная с коронавирусом, которая наилучшим образом отражает текущее состояние эпидемии.
— Это происходит на фоне увеличения числа привитых людей и обновленной гибридной стратегии, утвержденной правительством в начале сентября, — заявил директор Департамента здоровья Финляндии Мика Салминен.
Кроме того, департамент не будет оценивать региональную ситуацию по связанным с коронавирусом случаям.
Ранее сообщалось, что в Португалии правительство отменит почти все введенные из-за COVID-19 ограничения, разрешив полную заполненность ресторанов и культурных заведений с 1 октября.
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Министерство здравоохранения и благосостояния Финляндии принял решение больше не публиковать статистику о новых случаях коронавируса. С четверга, 30 сентября, мониторинг будет сосредоточен на прогрессе в вакцинации и количестве госпитализаций.
Об этом сообщает MTV Uutiset.
На сайте Минздрава будет публиковаться информация, связанная с коронавирусом, которая наилучшим образом отражает текущее состояние эпидемии.
— Это происходит на фоне увеличения числа привитых людей и обновленной гибридной стратегии, утвержденной правительством в начале сентября, — заявил директор Департамента здоровья Финляндии Мика Салминен.
Кроме того, департамент не будет оценивать региональную ситуацию по связанным с коронавирусом случаям.
Ранее сообщалось, что в Португалии правительство отменит почти все введенные из-за COVID-19 ограничения, разрешив полную заполненность ресторанов и культурных заведений с 1 октября.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа