Министерство здравоохранения и благосостояния Финляндии принял решение больше не публиковать статистику о новых случаях коронавируса. С четверга, 30 сентября, мониторинг будет сосредоточен на прогрессе в вакцинации и количестве госпитализаций.

Об этом сообщает MTV Uutiset.

На сайте Минздрава будет публиковаться информация, связанная с коронавирусом, которая наилучшим образом отражает текущее состояние эпидемии.

— Это происходит на фоне увеличения числа привитых людей и обновленной гибридной стратегии, утвержденной правительством в начале сентября, — заявил директор Департамента здоровья Финляндии Мика Салминен.

Кроме того, департамент не будет оценивать региональную ситуацию по связанным с коронавирусом случаям.

Ранее сообщалось, что в Португалии правительство отменит почти все введенные из-за COVID-19 ограничения, разрешив полную заполненность ресторанов и культурных заведений с 1 октября.