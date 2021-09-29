За истекшие 24 часа COVID-19 в Украине диагностировали у 9666 человек. Скончалось 217 человек, 3281 пациента выписали.
Об этом говорит статистика МОЗ.
В лидерах по распространению заболевания Киев (590), Черновецкая (258), Харьковская (269), Ровенская (200) области.
Протестировано за сутки 92 829 человек. Из них методом ПЦР — 32 132, ИФА — 10 973, экспресс-тестами — 39 724.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 411 622 человека, из них 2 251 352 выздоровели, смертей — 56 080.
В Украине до конца года продлили адаптивный карантин, который делит страну на зоны в зависимости от числа заболевших, неделю назад все области стали желтыми.
В Украине сделали уже более 12,3 млн прививок от коронавируса, 5,5 млн человек получили две дозы.
Напомним, за минувшие сутки, 27 сентября, выявили 6552 новых случая коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
За истекшие 24 часа COVID-19 в Украине диагностировали у 9666 человек. Скончалось 217 человек, 3281 пациента выписали.
Об этом говорит статистика МОЗ.
В лидерах по распространению заболевания Киев (590), Черновецкая (258), Харьковская (269), Ровенская (200) области.
Протестировано за сутки 92 829 человек. Из них методом ПЦР — 32 132, ИФА — 10 973, экспресс-тестами — 39 724.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 411 622 человека, из них 2 251 352 выздоровели, смертей — 56 080.
В Украине до конца года продлили адаптивный карантин, который делит страну на зоны в зависимости от числа заболевших, неделю назад все области стали желтыми.
В Украине сделали уже более 12,3 млн прививок от коронавируса, 5,5 млн человек получили две дозы.
Напомним, за минувшие сутки, 27 сентября, выявили 6552 новых случая коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа