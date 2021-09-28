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В Украине за минувшие сутки, 27 сентября, выявили 6552 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1288 человек, летальных случаев — 143, выздоровели — 2927.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).
За все время пандемии в Украине заболели 2 401 956 человек, выздоровели — 2 248 071, летальных случаев — 55 863.
Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.
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В Украине за минувшие сутки, 27 сентября, выявили 6552 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1288 человек, летальных случаев — 143, выздоровели — 2927.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).
За все время пандемии в Украине заболели 2 401 956 человек, выздоровели — 2 248 071, летальных случаев — 55 863.
Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.