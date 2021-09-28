В Украине за минувшие сутки, 27 сентября, выявили 6552 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1288 человек, летальных случаев — 143, выздоровели — 2927.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).

За все время пандемии в Украине заболели 2 401 956 человек, выздоровели — 2 248 071, летальных случаев — 55 863.