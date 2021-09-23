В Николаеве врачи заметили тенденцию по увеличению количества пациентов с COVID-19, при этом фиксируется большой процент больных со штаммом «Дельта».

Об этом в четверг, 23 сентября, журналистам рассказал заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк, передают НикВести.

Он обратил внимание, что в Николаеве нет лабораторных возможностей распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

— Штамм такой есть. Он зафиксирован в Украине, он зафиксирован в Николаеве и его можно идентифицировать, но образцы подаются в город Киев. Тут мы выявляем, но из тех образцов, которые были присланные туда очень большое процент «Дельты». Хотя вирус мутирует и на сегодняшний день уже есть штамм «мю», которые пока не зафиксирован в Украине, но в мире он уже есть и не исключено, что уже может быть у нас, — указал Виктор Фаюк.

До этого он рассказал, что в Николаеве развернут 870 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 23 сентября, в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.