Руководитель Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе по личной инициативе совершил прыжок с парашютом в рамках подготовки спецподразделений.
Об этом сообщили в ведомстве, показав видеоподтверждение.
Бурчуладзе прыгал с обновленного Ан-2, который модернизировали на авиазаводе «Тбилавиамшени».
В общей сложности учения продлятся три недели. Подготовка поделена на несколько частей, во время каждой из которой участники десантируются с разных высот и на разные поверхности, отрабатывая сценарий с высадкой на воде.
Перед взлетом министра обороны подготовили наравне с другими бойцами, прочитав теорию и обучив практике.
Напомним, США поставят в Грузию летальное оружие в виде противотанковых пусковых установок Javelin.
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Руководитель Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе по личной инициативе совершил прыжок с парашютом в рамках подготовки спецподразделений.
Об этом сообщили в ведомстве, показав видеоподтверждение.
Бурчуладзе прыгал с обновленного Ан-2, который модернизировали на авиазаводе «Тбилавиамшени».
В общей сложности учения продлятся три недели. Подготовка поделена на несколько частей, во время каждой из которой участники десантируются с разных высот и на разные поверхности, отрабатывая сценарий с высадкой на воде.
Перед взлетом министра обороны подготовили наравне с другими бойцами, прочитав теорию и обучив практике.
Напомним, США поставят в Грузию летальное оружие в виде противотанковых пусковых установок Javelin.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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