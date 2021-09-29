Руководитель Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе по личной инициативе совершил прыжок с парашютом в рамках подготовки спецподразделений.

Об этом сообщили в ведомстве, показав видеоподтверждение.

Бурчуладзе прыгал с обновленного Ан-2, который модернизировали на авиазаводе «Тбилавиамшени».

В общей сложности учения продлятся три недели. Подготовка поделена на несколько частей, во время каждой из которой участники десантируются с разных высот и на разные поверхности, отрабатывая сценарий с высадкой на воде.

Перед взлетом министра обороны подготовили наравне с другими бойцами, прочитав теорию и обучив практике.

Напомним, США поставят в Грузию летальное оружие в виде противотанковых пусковых установок Javelin.