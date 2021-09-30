Папа Римский Франциск поддержал молодых активистов, борющихся с изменениями климата. Он обратился к ним с обращением и поблагодарил за беспокойство.

Об этом сообщает NBC News.

В Италии прошла трехдневная конференция по изменениям климата. На ней тысячи представителей молодежи из более чем 190 стран высказали свои предложения по действиям в области климата, которые будут представлены политикам. Высказывания молодых активистов не оставили безразличным Папу Франциска.

В своем обращении к молодым активистам он заявил, что эти дети способны бросить вызов миру взрослых.

— Говорят, что вы будущее, но в этих вопросах вы являетесь настоящим. Вы те, кто строит будущее сегодня, в настоящем, — сказал Папа Римский.

Папа сказал, что решения проблемы изменения климата, включая устойчивое развитие и производство, должны основываться на единстве и общем чувстве ответственности.

— Должна быть гармония между людьми, мужчинами и женщинами, и окружающей средой... Мы не враги. Мы не равнодушны. Мы - часть этой космической гармонии, — сказал Папа Римский.

Напомним, в планах Папы Римского на следующий год есть рабочий визит в Украину, где проживает крупная католическая община.