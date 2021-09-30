В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 2556 человек, летальных случаев — 194, выздоровели — 3839.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752), Донецкой (739) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровели — 2 255 191, летальных случаев — 56 274.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.
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В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 2556 человек, летальных случаев — 194, выздоровели — 3839.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752), Донецкой (739) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровели — 2 255 191, летальных случаев — 56 274.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа