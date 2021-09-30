В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 2556 человек, летальных случаев — 194, выздоровели — 3839.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752), Донецкой (739) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровели — 2 255 191, летальных случаев — 56 274.