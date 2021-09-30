На проведение торжественного концерта «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны» в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» по случаю 30-й годовщины независимости Украины из государственного бюджета было выделено 64 миллиона гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос «Українських Новин».

В рамках указанной суммы были предусмотрены расходы на оплату услуг аранжировки, создания партитур для оркестра, стейдж-бэнда, репетиций, студии звукозаписи, технического обеспечения номеров артистов (специальные сценические конструкции, световые декорации, спецэффекты, пиротехника), а также на обеспечение многокамерной съемки.

В День независимости Украины, 24 августа, в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» прошло праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны», в котором приняли участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Участниками шоу стали более 30 исполнителей, в том числе Джамала, Кристина Соловей, Арсен Мирзоян, Tayanna, Виктор Павлик, а также группы Океан Эльзы, KAZKA, GO_A и другие.

Напомним, что вечером 24 августа на Соборной площади в Николаеве состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Украины.