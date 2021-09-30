Министерство образования и науки Украины совместно с Ассоциацией юристов Украины и при поддержке USAID провели рейтинг юридических школ, в который вошли 59 ведущих научных школ Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Целью рейтинга юридических школ является оценка их уровня в Украине, а также показать качество образовательных услуг каждой юридической школы, чтобы способствовать сознательному выбору места обучения абитуриентами.

Рейтинг формировался на основе критериев: уровня профессиональных знаний, критического мышления, знания иностранного языка, привлекательности магистерских и бакалаврских программ, а также уровня доверия работодателей к юридической школе. Важным условием включения в рейтинг является наличие не менее 150 студентов юридической специальности в заведении высшего образования.

Основным критерием оценки качества обучения и уровня знаний студентов является внешнее министерское испытание для поступления в магистратуру (аналог — ВНО), включающее тесты по праву и логике (ЕФВВ) и иностранному языку (ЕВИ).

По этим объективным показателям уровня знаний (результаты министерского испытания) ЧНУ имени Петра Могилы занимает почетное 16 место рейтинга, опередив местные университеты (43 место — Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова) и региональные университеты (32 место — Национальный университет «Одесская юридическая академия»).

Первые места рейтинга занимают такие университеты, как Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (г. Киев) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Киев).

Декан юридического факультета ЧНУ им. Петра Могилы Дмитрий Сичко рассказал о достижениях коллектива факультета.

— Безусловно, наиболее объективный рейтинг, который определяет позиции юридических школ Украины — это рейтинг ЕФВВ и ЕВИ для поступления на магистратуру специальности «Право ». Именно их сдают все выпускники-бакалавры всех юридических учебных заведений. И это независимое оценивание со стороны Министерства образования и науки Украины, — рассказал Дмитрий Сичко.

— Согласно с этой оценкой, юридический факультет николаевской «Могилянки» по уровню знаний занял почетное 16 место из 59. Это высокий показатель уровня работы нашего университета и профессорско-преподавательского состава юридического факультета ЧНУ имени Петра Могилы. Мы абсолютно объективно опередили юридические учебные заведения Николаевской области и, в частности, такое специализированное учреждение, Национальный университет «Одесская юридическая академия» (32 место), — добавил он.

Напомним, наибольшее количество студентов в 2021 году поступили в николаевскую Могилянку, а на Соборной площади прошло юбилейное посвящение первокурсников.