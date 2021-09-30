Новая политика YouTube будет распространяться на ложные заявления о любых одобренных препаратах, а не только от COVID-19.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию видеохостинга.

Платформа для видеохостинга YouTube, принадлежащая американскому IT-концерну Google, сообщила, что, расширяя усилия в борьбе с дезинформацией, начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину.

Это коснется всех видеороликов, в которых говорится, что вакцины опасны или могут приводить к возникновению хронических заболеваний, уточнил вице-президент YouTube Мэтт Халприн.

Год назад YouTube уже ввел запрет на некоторые видеозаписи, содержащие критику вакцин от коронавируса. С тех пор платформа удалила более 130 тысяч роликов за «нарушение политики YouTube в области вакцин от COVID-19».

— Мы постоянно видим, что ложные заявления о вакцинах от коронавируса распространяются и на вакцины в целом, и сейчас наступил момент, когда особенно важно расширить работу, которую мы начали с COVID-19, с тем чтобы охватить и другие вакцины, – говорится в официальном блоге YouTube.

Напомним, что соцсеть Facebook решила удалять посты, которые будут содержать неправдивую информацию о вакцине от коронавируса. Так же будут поступать и в Instagram.