По состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 73691 (+227) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 46297 (+145);

Первомайск — 3459 (+5);

Южноукраинск — 2116 (+10);

Вознесенск — 1914 (+3);

Очаков — 1357 (3).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной болезни. Заболевание COVID-19 установлено у 2482 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 138, всего — 69944. Умерло всего от последствий — 1956, за сутки — 8.

По состоянию на утро 30 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 523 человека.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.