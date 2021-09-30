По состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 73691 (+227) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной болезни. Заболевание COVID-19 установлено у 2482 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 138, всего — 69944. Умерло всего от последствий — 1956, за сутки — 8.
По состоянию на утро 30 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 523 человека.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
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По состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 73691 (+227) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной болезни. Заболевание COVID-19 установлено у 2482 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 138, всего — 69944. Умерло всего от последствий — 1956, за сутки — 8.
По состоянию на утро 30 сентября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 523 человека.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа